Tunisie: Ghazi Jeribi - Les institutions militaire et sécuritaire vont traquer les terroristes jusque dans leur terrier

En outre, le clivage entre les filles et les garçons est tellement grand que le taux d'interruption de la… Plus »

Auparavant, Ghazi Jeribi s'était rendu à l'hôpital régional de Jendouba, où il s'est enquis de l'état de santé des gardes nationaux blessés lors de l'attaque terroriste survenue ce dimanche à Ain Soltane qui a fait six morts et trois blessés.

Il a appelé les Tunisiens à soutenir les sécuritaires et les militaires et les familles des martyrs de la nation dont l'éloge funèbre sera prononcé lundi au siège de la direction générale de la Garde nationale à la Caserne d'El Aouina.

"Les forces de sécurité et de l'armée, tous corps confondus, sont prêtes à lancer des représailles contre les terroristes avec tous les moyens disponibles", a assuré le ministre de l'Intérieur par intérim, affirmant la disposition de l'Etat à ne ménager aucun effort pour parachever le processus de lutte contre le terrorisme et pour en tarir les sources.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.