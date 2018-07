Tunisie: Le pays adhère à l'initiative «la route de la soie»

Cette signature aura lieu en marge de la participation de la Tunisie aux travaux du 8e Forum sur la coopération sino-arabe, mardi 10 juillet, en présence du conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, des ministres arabes des Affaires étrangères et du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou El Gheit.

La Tunisie sera représentée par Khemaïes Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la réunion ministérielle du forum sera précédée, lundi, d'une réunion des hauts responsables arabes et chinois et de la 4e réunion du dialogue politique et stratégique sino-arabe. Cette réunion a pour objectif d'approfondir la concertation et la coordination sur les questions politiques d'intérêt commun et les derniers développements dans la région et dans le monde.

Le 8e Forum sur la coopération sino-arabe examinera la consolidation des relations de coopération entre les pays arabes et la Chine dans les divers domaines économiques et commerciaux ainsi que le partenariat stratégique en matière d'énergie, d'énergies renouvelables, d'infrastructure, de technologiques modernes, de santé, de tourisme et de promotion de la femme et de la jeunesse.

En marge de ces assises, le ministre des Affaires étrangères devrait avoir une séance de travail avec son homologue chinois qui sera axée sur les moyens de développer les relations de coopération bilatérale dans les différents domaines.

Le mémorandum d'entente relatif à l'adhésion de la Tunisie à l'initiative «La ceinture économique de la route de la soie» et «La route de la soie maritime du 21e siècle» sera signée au cours de cette séance de travail.

Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, le Forum sino-arabe a été créé, en 2004, pour servir de plateforme d'échange de vues entre la Chine et les pays arabes et vise à promouvoir la coopération dans la politique, l'économie, le commerce, la culture, les technologies et les affaires internationales, tout en faisant progresser la paix et le développement.

Le Forum couvre de nombreux domaines, dont la politique, l'économie, la culture et l'humanisme, et vise à enrichir les échanges amicaux entre la Chine et le monde arabe.