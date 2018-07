Algérie: Oran - 900 enfants dyslexiques en échec scolaire annuellement

L'association organise, du 9 au 12 juillet courant, au niveau de l'hôpital pédiatrique d'El Menzah (Oran) une formation sur les troubles neuro-développementaux liés à la dyslexie et leurs impacts sur la scolarisation et l'apprentissage des enfants, rappelle la même responsable.

"Quand on a un enfant qui présente des difficultés d'apprentissage, il faut essayer de comprendre les raisons car, un trouble ou un déficit cognitif peut se cacher derrière", conseille Mme Mehiaoui, ajoutant que le jugement et la pression sur l'enfant ne font qu'empirer les choses.

Le premier défi de l'association qui accompagne annuellement une trentaine d'enfants dyslexiques, est de sensibiliser les professionnels et les parents, pour détecter et diagnostiquer ce trouble car, les enfants dyslexiques ne sont pas toujours diagnostiqués en tant que tels. Leur échec scolaire est souvent attribué à un manque de concentration ou d'investissement etc.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.