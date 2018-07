Ile Maurice: Rs 48 millions au fils de Soodhun - l'heure des comptes

Autre bizarrerie, les déficits des années 2014, 2015 et 2016, soit Rs 950 105, Rs 965 346, et Rs 934 548, ne s'accumulent pas au bilan. Cela suggère que la ligne des «Accumulated Reserves» est un «balancing figure» qui est inexact. De toute manière, le comptable qui signe ces comptes précise bien qu'ils ne sont pas audités.

Showkutally Soodhun a aussi affirmé que les bungalows que son fils et lui ont construits sur ces terres depuis 2006 ont été loués à des touristes. Or, le Profit & Loss Account démontre que la société ne générait pas une seule roupie. La ligne «Revenue» est complètement vide, pour 2014, 2015, et 2016.

«J'y ai investi, j'y ai construit, ce n'est pas comme si nous avions sorti Rs 48 millions d'un chapeau», affirmait Showkutally Soodhun, juste après les révélations de l'express sur un terrain que son fils aurait obtenu à bail avant d'en revendre les droits ainsi que les infrastructures construites dessus pour Rs 48 millions. Et cela, alors que le député du MSM était ministre du Logement et des terres, en août 2015.

