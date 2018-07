Angola: Dévoilement de la Plaque d'inscription de Mbanza Kongo comme patrimoine mondial

Mbanza Kongo — Le dévoilement de la Plaque d'identification de Mbanza Kongo comme patrimoine mondial de l'UNESCO, une action dirigée par la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a marqué l'ouverture des activités du premier anniversaire depuis que la capitale de l'ancien royaume de Kongo a gagné le statut de ville mondiale.

Pour célébrer la date, le ministère de la Culture et le gouvernorat de la province de Zaire réalisent diverses activités culturelles tout au long du mois, notamment le dévoilement de la plaque d'inscription de la Kongo Mbanza sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et la remise officielle du diplôme Comité du patrimoine mondial.

Font également partie des activités la présentation des termes de référence du Musée du Royaume du Kongo, l'ouverture du programme de radio du comité de gestion participative du Centre Historique de Mbanza Kongo, l'Expo Kongo (foire des produits agricoles, des minéraux et de la pêche), des conférences et des séminaires, des expositions d'art et de peintures en plein air.

Le programme comprend également des visites aux sites historiques et culturels et la remise officielle des cartes Visa Master Card Bank International Business en hommage à la célébration du 1er anniversaire du patrimoine mondial, dans le cadre de sa responsabilité sociale et de l'engagement à l'internationalisation de la culture angolaise.

Mbanza Kongo, capitale de l'ancien royaume du Kongo, détient un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel. La ville a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 8 Juillet 2017, lors de la 41e session du Comité de cet organe, tenue à Cracovie, en Pologne.

Compte tenu de l'importance de cet événement historique, le 8 juillet a été adopté comme journée de la province de Zaire. En cette date, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a déclaré à l'unanimité Mbanza-Kongo, vestiges de la capitale de l'ancien royaume du Kongo comme patrimoine mondial et son inclusion dans la liste établit la valeur universelle exceptionnelle d'un bien culturel ou naturel à protéger au profit de l'humanité.