Algérie: Signature d'un mémorandum d'entente entre la Caci et la confédération indienne de l'industrie

"Ces réformes ont permis à l'Inde de se positionner parmi les premières économies à l'échelle mondiale", a fait valoir le président de cette confédération indienne laquelle regroupe 9.000 membres du secteur public et privé activant dans les domaines de la technologie, des finances, des hydrocarbures, de l'acier et de l'industrie pharmaceutique.

De son côté, le vice-président du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Mehdi Bendimerad, a observé qu'il y avait une forte complémentarité entre les deux économies, d'où l'intérêt d'intensifier leur partenariat en citant, entre autres, les énergies renouvelables où l'Inde est parmi les pays à l'avant-garde, et le secteur agricole "qui se trouve au coeur de la stratégie de la diversification de l'économie algérienne et qui pourrait constituer un créneau porteur pour les deux parties".

Lors de cette rencontre d'affaires, M. Djellal a présenté aux hommes d'affaires indiens le climat des affaires en Algérie et les opportunités d'investissement en mettant en avant la situation sécuritaire "stable" de l'Algérie ainsi que sa situation géographique qui ouvre aux investisseurs les portes des marchés africain et européen.

ALGER- La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et la Confédération indienne de l'industrie (CII) ont signé dimanche à Alger un mémorandum d'entente pour donner un nouvel essor au partenariat économique entre les deux pays.

