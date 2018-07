Algérie: Soixante-deux (62) personnes mortes par noyade depuis début juin

Evoquant les villes dont les plages ont enregistré le plus de décès, M. Bernaoui a cité la wilaya d'Oran qui vient en tête avec 4 morts, suivie des villes de Tlemcen, Alger, Skikda et Tarf avec 3 morts chacune.

"Nous avons enregistré, depuis le début du mois de juin, la noyade de 62 personnes âgées entre 6 et 16 ans, dont 14 dans des plages autorisées en dehors des horaires de surveillance et 12 dans des plages interdites à la baignade", a déclaré à l'APS, le chargé de la communication à la DGPC le lieutenant Nassim Bernaoui.

ALGER - Soixante-deux (62) personnes, dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, sont mortes par noyade dans des plages et des réserves d'eau depuis le début du mois de juin 2018, a-t-on appris dimanche, auprès des services de la Direction générale de la Protection civile.

