Congo-Kinshasa: Contentieux électoral - Des magistrats en formation

C'est depuis le vendredi 06 juillet que des magistrats sont l'atelier de renforcement des capacités axé sur : « la gestion contentieux électoral » à Pullman Hôtel.

Ces assises prendront fin mercredi 11 juillet, et, sont organisées par le Conseil Supérieur la Magistrature et la Commission Electorale Nationale Indépendante, collaboration avec le PNUD/PACEC et l'Association du américain, dans le cadre du consortium Freedom House avec l' financier du Gouvernement de la RDC.

Ces assises ont été lancées par le président de la Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de Magistrature, Lwamba Bindu.

Lors de l'ouverture, Corneille Nangaa, président de la CENI, souligné qu'il est impérieux que des mesures législatives réglementaires soient prises en toute urgence pour la des Cours d'appel afin de satisfaire aux dispositions pertinentes l'article 19 de la loi organique portant organisation, et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire qui dispose une plusieurs Cours d'appel dans chaque province et dans la ville Kinshasa.

Le directeur pays de Freedom House et chief of Party du projet «

Droits humains et justice électorale en RDC » de l'USAID, TOURE, Directeur du consortium AHREJA, a souligné que l' qu'apporte Freedom House à la réalisation de cette importante pour le processus électoral au Congo avec les autres partenaires,

s'inscrit dans le cadre du programme de « promotion des droits et de la justice électorale en République Démocratique du Congo » l'USAID.

L'objectif de ce programme est de promouvoir les humains mondialement reconnus, l'accès à la justice y compris personnes vulnérables et marginalisées, ainsi que la pacifique des conflits électoraux à travers des alternatives puisées dans la riche culture et les coutumes de la RDC.

Pour sa part, le directeur pays du PNUD, a confirmé la volonté programme des Nations Unies de continuer à appuyer la RDC dans promotion de la démocratie à travers l'organisation régulière élections libres, transparentes et crédibles par la CENI.

Il souligné que la tenue de ce séminaire permettra aux magistrats autres auxiliaires de la justice de s'approprier les textes procédures en matière de contentieux électoraux dont les sont majeures mais aussi, d'identifier par anticipation les susceptibles d'être générés par les différents scrutins et d' envisager des solutions idoines qui participent de l'apaisement climat postélectoral.

Il a terminé son adresse avec espoir l'opportunité qu'offre cette formation permettra certainement magistrats des différentes Cours d'Appel et Parquets Généraux de République démocratique du Congo, de mieux s'imprégner des fondamentaux, constitutionnels comme législatifs, qui fixent mission du juge électoral afin qu'il joue efficacement son d'arbitre impartial lors des différentes étapes du déroulement opérations.

Il convient de noter que les participants à ses assises sont venus toutes les provinces de la République. Ce sont de hauts Magistrats Conseil Supérieur de la Magistrature, du parquet général près la Constitutionnelle, de la Cour suprême de justice, des Cours d'Appel des greffes des Cours d'Appel de toutes les provinces de République, de la CENI, du PNUD/PACEC et du Barreau Américain (ABA).

A l'ordre du jour, plusieurs thématiques dont l'état des lieux processus électoral ; l'inscription sur les listes électorales ; candidatures ; la campagne électorale ; les opérations de vote ; résultats provisoires ; le contentieux des résultats (requêtes,

recevabilité et objet, conditions de forme et les délais, requérant,..) ; les procédures d'instruction ( conclusions et pièces,

déroulement et audiences, administration de la preuve) ; audience,

décision judiciaire, publicité et signification ; les pénales en droit électoral ; infractions en matière électorale leurs sanctions.