Togo: Le pays en marche pour une réforme agraire

La culture du manioc pourrait être durablement affectée par un virus. Quand on sait que 80% de la… Plus »

Le MIFA s'insprire du à succès Nirsal lancé par la Nigeria en 2011, par Akinwumi Adesina, alors ministre de l'Agriculture. Il est important de souligner l'accompagnement non négligeable de la partie nigériane au plan de l'assistance technique, comme l'a indiqué le ministre de l'économie et des Finances, Sani Yaya.

Ainsi banques, assurances et autorités se sont rencontrées pour la mise en oeuvre de cet outil qui devrait faciliter non seulement le développement des acteurs du secteur, mais aussi celui de l'économie du pays. Le gouvernement togolais se portant garant, les autorités envisagent un impact positif à moyen terme.

Copyright © 2018 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.