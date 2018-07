Congo-Kinshasa: Elections - L'Opposition exige un nouveau toilettage du fichier électoral

Corneille Nangaa, secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante que les confessions religieuses, sauf les Catholiques, proposent pour succéder à Apollinaire Malumalu. Photo CENI

A la veille de la fermeture des Bureau de Réception et Traitement Candidatures, le président de la Commission Electorale Indépendante, Corneille Nangaa, a invité les acteurs politiques l'opposition congolaise à échanger avec lui autour de préoccupations et proposer des solutions sur l'évolution processus électoral ainsi que les étapes restantes avant la tenue scrutins.

Telle est la raison pour laquelle, Martin Fayulu, Sessanga, Vital Kamerhe et autres opposants étaient présents au de la CENI, le samedi 7 juillet 2018.

Ayant discuté à huis clos, à la sortie de cette rencontre, Nangaa a fait savoir à la presse qu'il était important d'échanger les opposants. Cependant, les solutions proposées sont basées sur principes sacrés des lois congolaises.

Pour la question du dépôt candidatures pour les législatives provinciales, a souligné que institution n'accordera aucune prolongation. «Cependant, les politiques qui seront présents dans les BRTC obtiendront des jetons ces jetons ont une validité de deux jours».

Poursuivant son intervention, Corneille Nangaa a indiqué qu'on payer à la DGRAD au niveau central et scanner en copies au niveau BRTC en attendant l'envoi des originaux jusque le vendredi prochain.

Cette même procédure est valable pour les mandataires des politiques.

Fayulu : « 465.000 us pour aligner des candidats aux provinciales »

De son côté, Martin Fayulu a fait le calcul du montant à payer par parti politique ayant des députés provinciaux sur l'ensemble de république et estimé que l'on peut faire des bonnes élections que la CENI arrive à élaguer les fictifs et à mettre de côté la machine Voter. «Nous voulons avoir des élections transparentes, apaisées crédibles. Et, pour avoir des élections crédibles, nous avons d'un fichier fiable.

Nous irons aux élections sans les fictifs, la machine à voter. Pour déposer les candidatures dans toutes circonscriptions, il faut 465 mille de dollars, sans tenir compte frais et documents officiels. Il faudrait un million de dollars les deux scrutins, législatifs nationaux et provinciaux. Donc, c' un suffrage censitaire » a déclaré Martin Fayulu, sociétaire de plate-forme du Rassemblement/Limete.

Le président national de l'Ecidé, Martin Fayulu a, en outre que lui et certains Congolais voudraient que l'on aille «Transition», mais, une transition «Sans Kabila». Et, durant période, que le pays soit géré par le Cardinal Laurent Pasinya ou bien le docteur Mukwege.

Sessange : « On ne doit pas dépassé le 23 décembre»

Parlant de la rencontre, Delly Sessanga a indiqué que la date du décembre ne doit être dépassée. Il faudrait faciliter les choses, permettre que le maximum des candidats puisse présenter candidatures. Avec le système de jetons, nous serons présent notre plate-forme "Ensemble".

Interrogé sur la tenue des avec "la machine à voter", il a répondu que le président Katumbi fait une déclaration claire. Pour nous, ce sont les élections la machine à voter.

Nous sommes encore là, aujourd'hui. C'est le des candidatures. Nous voulons aller aux élections sans la machine voter. Sur les modalités, on n'a pas encore statué. Nous les listes provisoires avant de statuer au fond».