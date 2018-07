Algérie: Hadj 2018 - Premier vol vers les lieux saints le 25 juillet (ONHO)

Ces formations s'ajoutent à la caravane du Hadj qui avait sillonné plus de 33 wilayas à travers le territoire en avril et mai derniers consacrée à la formation des hadjis.

S'agissant des sessions de formations lancées par l'Office, M. Azzouza a affirmé qu'ils visaient "l'habilitation des membres de la mission leur permettant d'acquérir les compétences et l'expérience requises afin de faire face aux différentes problèmes et difficultés que rencontrent nos hadjis algériens dans les lieux saints".

Les membres de l'inspection auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ont été chargés du suivi de la performance des membres de la mission ainsi que les agences de voyages pour s'assurer de "leur respect des missions qui leur ont été assignées et garantir un meilleur service aux hadjis algériens".

M.Azzouza a précisé dans une déclaration à la presse, en marge d'une session de formation au profit des membres de la délégation algérienne de la mission du Hadj organisée à Dar El Imam (Mohammadia), que "le premier vol des pèlerins algériens vers les lieux saints est programmé pour le 25 juillet et sera précédé d'un vol transportant les encadreurs devant accueillir les hadjis algériens aux aéroports de Djedda et de la Médine en Arabie saoudite".

