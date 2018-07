Congo-Kinshasa: 9 août 2018 - Le CLC lancera un appel à la mobilisation générale

"... Le CLC considère qu'il est encore temps de sauver ce qui peut l'être de ce processus : par le non dépôt de la candidature du Président Joseph Kabila pour un nouveau mandat ; le retrait total et immédiat de la machine à voter ; la mise en ouvre des recommandations de l'OIF... ", lit-on dans l'appel du Comité Laïc de Coordination intitulé " le peuple congolais revendique haut et fort son droit à des élections crédibles publié le samedi 7 juillet 2018 par ses ténors.

L'heure étant grave, estime le CLC qui, plus est, considère que la paix et la stabilité du pays et de la région sont menacées. Par conséquent, il annonce qu'il lancera, le 9 août prochain, un appel à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation, pour ses premières actions qui se tiendront le 12, le 13 et le 14 août 2018 sur toute l'étendue de la République afin de sauver la démocratie en péril. Ci-après, en fac-similé, l'appel du CLC.