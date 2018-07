Madagascar: Omer Beriziky - Candidat à la prochaine élection présidentielle

L'ancien Premier ministre Omer Beriziky annonçant sa candidature à l'élection présidentielle de 2018.

Il est le deuxième ancien Premier ministre, sous le mandat de Hery Rajaonarimampianina, à prendre part à la course à la Magistrature suprême.

L'ancien Premier ministre Jean Omer Beriziky a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2018, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue avant-hier, à la Villa La Franchise, à Ivandry. Le lieu où il a fait sa déclaration n'est autre que le domicile du professeur Zafy Albert. D'ailleurs, il considère ce dernier comme son mentor politique. Il se présentera sous les couleurs de la plateforme « Soa Iombonana ». Il n'a pas nié pour autant son appartenance au parti UNDD. Lors de son intervention, l'ancien locataire de Mahazoarivo n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'homme au chapeau de paille. Il a mis également en exergue la refondation et la réconciliation nationale.

Répartition équitable. Même s'il est dans la course à la Magistrature suprême, Omer Beriziky de faire remarquer qu'on aurait dû procéder à la révision du code électoral avant de passer aux élections. Pour en revenir à sa déclaration, cet historien de formation a parlé de ses dix engagements en tant que candidat à l'élection présidentielle. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour que « le peuple malgache retrouve sa dignité, sa foi dans sa capacité à bâtir son avenir, dans les valeurs fondamentales que sont la justice, le respect mutuel des libertés de conscience et de religion, tout en préservant la laïcité de l'Etat ». Parmi ses priorités figurent notamment la répartition équitable du budget national entre le pouvoir central et les collectivités territoriales décentralisées, l'élaboration du code d'éthique politique ainsi que l'opérationnalisation de la Haute Cour de justice.

Priorité. Pour les autres engagements, citons entre autres, le combat permanent contre l'insécurité tant en milieu rural qu'en milieu urbain que l'ancien Premier ministre considère comme la priorité des priorités. Cet enseignant à l'université de Toamasina s'engage aussi « à réformer l'éducation et la formation pour les adapter aux besoins du pays et pour donner à tous les enfants malagasy, sans exception, la même chance d'acquérir des compétences, d'accéder à la culture et aux connaissances universelles». Des engagements prometteurs mais reste leur réalisation.