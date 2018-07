Madagascar: Chronique de Mickey - « Belza sy Frantsay, resaky ny mpiziva ny an'ireo » ou le fond des blagues belges

Cette introduction en malgache basique a été faite sciemment pour bien montrer comment des mimétismes sont effectués sans savoir le pourquoi du comment, comme réciter bêtement des blagues belges.

A l'heure de la Coupe du monde de football où s'affrontent en demi-finale la France et la Belgique, les plaisanteries à l'égard des Belges vont bon train, à croire que ces derniers jouent au ballon en mangeant des frites et des moules, ou encore d'autres quolibets de mauvais goût et évidemment, pour dire que le match est déjà plié.

« Ny ompa ifanaovan'ny mpiziva dia sangy anehoany ny fifankatiavany » ou en d'autres mots « les moqueries voire les injures à l'endroit de qui on aime sont en fait des signes de profonde affection ». A Madagascar, chez les anciens, les approches entre groupes se font d'abord par des plaisanteries si elles sont tolérées, des liens seront noués et le cas échéant, on s'arrête là.

Avec l'acculturation, l'on a tendance à prendre à la lettre les quolibets d'où des incompréhensions et des frictions et d'un. Puis de deux, si vous n'êtes pas « mpiziva» (parent à plaisanterie) d'un autre, abstenez-vous des moqueries parce que ce monopole, cette exclusivité relève d'abord d'un pacte d'amitié inclusif. Alors, dorénavant, si vous n'êtes ni français ni belge, ne faîtes pas le pédant en vous moquant de l'un ou de l'autre, car vous n'avez pas élevé les cochons ensemble, comme on dit.