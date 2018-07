Madagascar: Volley-ball - Noro Be, l'ancienne DTN n'est plus

Parmi les belles images du volley-ball féminin et du sport malgache qu'on garde en souvenir figure cette grande dame qu'est Ralainarivo Noroarimasy dit Noro Be avec son sourire spécial. Elle s'est éteinte vendredi dernier et a été enterrée samedi.

Elle a été une très grande volleyeuse avant de devenir la directrice technique nationale de la fédération. Les témoignages des grands sportifs qui ont évolué avec elle ou par elle sont éloquents. Maître Do (football) « elle a été un vrai modèle ».

L'ancien président de la fédération de rugby Zo Andriatsilavo « une technicienne qui a beaucoup apporté au volley ». Le journaliste sportif Naina Rabearivony «elle a su faire passer son savoir-faire aux jeunes et surtout aux dames ».

Sarindra Nastine de Kinga sport « elle a vraiment tout donné à l'école de sports où nous avions été enfants » ou encore de Didier de Stef'auto « elle m'a nommée entraîneur national de la CJSOI et moi et mon club Stefauto, nous lui sommes redevables ». Les sincères condoléances de Midi Madagasikara et de sa rédaction sportive.