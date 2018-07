Madagascar: Festival des baleines - Diverses animations organisées par le groupe Telma

Le Festival des Baleines attire le plus de touristes durant le mois de juillet à Madagascar. (Photo d'archives)

Cet opérateur en téléphonie mobile et internet qui se veut être le partenaire numéro Un du tourisme, est le sponsor officiel de cet événement.

Faire du tourisme le levier de développement de Madagascar. Tel est l'objectif des acteurs du secteur touristique. Le groupe Telma qui est une entreprise malagasy, soutient ce secteur à travers le Festival des baleines dans sa 4e édition qui aura lieu du 12 au 15 juillet 2018 à Sainte-Marie, après avoir apporté le même appui à toutes les éditions du salon International du Tourism Fair-Madagascar (ITM).

Divers lots à gagner. Notons que cet événement attire le plus de touristes à Madagascar tous les mois de juillet, et ce, depuis trois ans maintenant. En effet, ce festival des baleines crée une mobilisation autour de la protection des cétacés. Il permet également de découvrir Sainte-Marie et ses potentiels touristiques à travers diverses activités durant l'événement. Cette fois-ci, la 4e édition promet diverses animations organisées par le groupe Telma en tant que sponsor officiel en vue d'accompagner les touristes, les participants et les organisateurs durant les trois jours du Festival.

A titre d'illustration, pour ceux qui veulent voir les baleines de plus près, l'achat des tickets pour le Trail Baleine 45 km et le Safari Baleine se fait via MVola. Et Telma récompense par divers lots les gagnants de la course de pirogue et du Beach soccer. Le Festival animera également toute l'île de Sainte-Marie avec le Grand Carnaval aux couleurs de Telma, le 14 juillet prochain. Durant la festivité, les visiteurs pourront profiter du Très Haut Débit mobile 4G by Telma pour partager les meilleurs moments du Festival, et rester en contact avec leurs proches, a-t-on évoqué.

Accompagnement des professionnels. La participation de Telma au Festival des Baleines marque une fois de plus, son soutien au développement touristique de Madagascar et à l'essor de l'économie du pays. Telma met tout en œuvre à travers ses infrastructures et ses offres pour le confort des touristes en visite et l'accompagnement des professionnels du secteur, a-t-on conclu.