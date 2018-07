Madagascar: Vacances - Initiation des enfants à l'art

« Pour stimuler le penchant artistique des bambins, l'initiation à la danse ne peut être que bénéfique. Comme la culture est un levier de développement, il est nécessaire de mettre la graine dès l'âge tendre », relatent les responsables. Pour certains, ce sera l'occasion de mettre un début à la réalisation de leurs rêves de devenir circassien, pour d'autres, passer par la case d'observation pourrait les mener à la pratique, et pourquoi pas à une découverte de talents. A savoir que l'atelier de théâtre sera ponctué par un spectacle après une session de un mois réservé aux acteurs en herbes incluant des enfants de six à treize ans avec la Compagnie Miangaly.

Vives les vacances ! Après une année scolaire de durs labeurs, place aux vacances, et rien de mieux pour occuper ces petits que de les initier à des activités ludiques. Conscients de l'importance de l'éveil artistique dès le plus jeune âge, des professionnels de la danse ont décidé de consacrer un projet à moyen terme pour les tout-petits. Du côté de Tsimbazaza, le studio 1001 étoiles intègre « mille lalao » dans le programme. Cirque, danse, dessin conte... tout y passe et rien n'est laissé au hasard. Une grande occasion pour les jeunes de quatre ans à découvrir et apprécier l'univers de l'art.

