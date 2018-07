Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Présent aux rencontres Economiques d'Aix-en-Provence

Situation instable. Dans cette perspective, il a saisi l'opportunité de partager au monde sa vision de « Fisandratana ». Par ailleurs, le dialogue entre le président Hery Rajaonarimampianina et Pierre Jacquet s'articulait autour de la position du chef de l'Etat Malagasy face aux problèmes et la situation instable auxquels le pays a fait face très récemment. Notons que le chef de l'Etat a rencontré le personnel du Consulat de Marseille.

Le chef de l'Etat est convaincu que « Madagascar est au cœur de cette métamorphose sur divers plans, gouvernances et politiques. La situation que traverse le pays témoigne de ce changement sous diverses formes. Dans le cas de la Grande Île, face à la haine et la politique politicienne détracteur de développement du pays, la seule solution c'est de toujours prôner le Fihavanana, le dialogue, et de répondre aux détracteurs par l'action, qui ne vise que le bien et l'amélioration du quotidien du peuple Malagasy ».

