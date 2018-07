Madagascar: Association EDM - Nouveaux équipements pour le CSB Talatamaty

Rappelons que cette association, fondée en 2003, est dirigée par Christian Razafinimanana, établi en France et soutient à travers des partenariats, des établissements scolaires, des établissements de santé et d'autres structures, notamment celles soutenant les personnes et les ménages les plus vulnérables.

Et comme il s'agit d'un appui destiné aux mères et aux nouveau-nés, l'association a également remis des « rom-patsa » pour féliciter les deux jeunes mamans nouvellement accouchées, prises en charge au CSB au moment de la remise des dons. Par ailleurs, constatant l'état des installations électriques du CSB, l'association a proposé de les remettre en état.

Un appui faisant suite aux sollicitations de la commune de Talatamaty et qui permettra à ce CSB d'améliorer la qualité du service proposé aux patients. Le médecin chef du CSB et des représentants de la commune de Talatamaty ont reçu personnellement ces nouveaux équipements remis officiellement par la présidente du bureau exécutif de l'association à Madagascar, Cynthia Sougra Rambeloson, accompagnée pour l'occasion, par plusieurs autres membres du même bureau exécutif.

Dix matelas en mousse capitonnés pour la salle de maternité et un pèse-bébé en complément aux équipements utilisés par le personnel de santé. C'est le lot de matériels remis le 7 juillet dernier par l'association Entraide et Développement Madagascar (EDM) au centre de santé de base (CSB) de Talatamaty.

