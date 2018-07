Madagascar: MPTDN - Maharante sort son plan d'action

22 régions. Le MPTDN va intervenir au niveau des 22 régions pour la mise en œuvre de son PTA 2018. Pour la région Analamanga, la mise en circulation des deux TIC Bus est prévue. Pour la région de Melaky, la construction d'un centre Vohikala figure dans l'agenda. Le MPTDN prévoit également de mettre en place un espace numérique pour les régions Analamanga et Haute Matsiatra. Sans parler de la mise en place des six bibliothèques numériques pour la région SAVA.

Pour cette année 2018 donc, le MPTDN vise à garantir l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour tous en adoptant trois objectifs : renforcement de l'accessibilité aux NTIC, mise en place des centres d'informations numériques auprès des établissements scolaires et publication systématique des chiffres clés du numérique.

Le nouveau ministre des Postes, des Télécommunication et du Développement Numérique (MPTDN) Maharante Jean De Dieu élabore le Plan de Travail Annuel (PTA) de son département. L'objectif de ce PTA est d'améliorer l'accessibilité et la réduction de la fracture aux TIC. Cet objectif est le sous objectif n°4 de l'objectif spécifique n°1 (Renforcer les infrastructures d'épaulement et structurantes) du programme n°2 (Infrastructures structurantes densifiées et en appui à la croissance) de l'axe stratégique n°3 (Croissance inclusive et ancrage territorial du développement, du Plan National du Développement).

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

