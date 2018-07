Gabon: Mani Schmah/ l'artiste qui monte !

Avec plus de 1.000 vues sur la toile quelques heures après la sortie de son tout premier titre. Mani Schmah, entre tout doucement dans la liste des artistes qui feront vibrer les Librevillois tout au long de ces vacances 2018.

Découvert sur la toile par le public gabonais quelques heures après la sortie du titre "AGNIEMBIE". L'artiste Mani Schmah, ne cesse de recevoir les félicitations et les encouragements des mélomanes de la musique gabonaise. L'artiste suscite la curiosité des mélomanes qui sont captivés par le rythme de sa chanson qui est un mélange de pop et de techno. Un mélange, qui rime avec le caractère de l'artiste que beaucoup de Port-Gentillais considère comme étant le plus myènè des Français.

Dans le titre "AGNIEMBIE", l'artiste parle des réalités que vit la jeunesse gabonaise dans un langage qui lui est propre. On peut donc entendre dans cette chanson, des expressions comme le feu sort, les gos, tué-tué, le bodje, les jaloux vont maigrir, les mougous,... De passage dans le studio bleu de Gabonews, plus précisément à l'émission radio la matinale, l'artiste s'est livré à cœur ouvert aux animateurs parlant de sa vie et de ses débuts dans la musique : « J'ai appris quelques mots de la langue myéné avec ma nourrisse à Port-Gentil. L'un des tous premiers mots que j'ai appris est le titre de ma chanson. Dans le plus grand des hasards, je chantais chez moi devant mes amis, en plaçant quelques mots myéné dans les mesures. Et, sur le conseil d'un proche j'ai décidé d'aller en studio pour mettre toutes ces phrases dans une chanson ».

La suite on la connait... Devenu artiste dans le plus grand des hasards, Mani schmah savoure le succès qu'il rencontre avec humilité. L'artiste se plie facilement à certaines exigences des fans sans broncher. Il n'est pas rare de voir Mani Schmah descendre de son véhicule pour prendre des photos ou signer des autographes avec ses fans dans la rue. En attendant la sortie du prochain Hit de l'artiste, le public gabonais danse sur le titre "AGNIEMBIE".