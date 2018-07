Pourquoi l'hypothèse de la délocalisation de la cimenterie n'est-elle pas mise en œuvre malgré les multiples relances en la matière ? Logiquement, les tractations ayant été rudes, il devrait être clair que l'Etat devrait revoir sa position. Mais aux dernières nouvelles et à la grande surprise des uns et des autres, l'autorisation du ministère de l'Environnement a été donnée pour l'ouverture de l'usine.

Dans le cas contraire, ces industries seraient condamnées à fermer boutique à cause de la seule industrie de ciment. Toute chose qui est déplorable, tant il est vrai que l'éclosion industrielle a pour but de créer la richesse et de réduire le chômage des jeunes et non de contribuer à amener d'autres usines à mettre la clé sous le paillasson.

Cette inquiétude légitime des industriels a soulevé le problème de la délocalisation de la cimenterie en question. En témoigne une rencontre entre les différentes parties prenantes de l'affaire le 21 août 2017 à la mairie de l'arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso où tous les problèmes ont été soulevés, notamment la question de la gestion de la poussière et même l'impossible cohabitation entre la cimenterie et les industries agroalimentaires. Par conséquent, la délocalisation de la cimenterie devrait être imminente.

D'autant plus que ces industries agroalimentaires ont des clients dans l'espace européen, qu'elles risquent de perdre en raison de la qualité des produits qui seraient entachés par la poussière. « Aucun certificateur de CERTYSIS ne va me délivrer un certificat, qui est le minimum pour écouler mes produits », regrette un des industriels.

Suite au lancement, des réunions ont eu lieu courant juin à propos de l'affaire, en présence de divers acteurs à savoir les représentants des populations riveraines, les industriels, les organisations de la société civile, un service environnemental sous l'égide du ministre du Commerce, à l'époque Stéphane Sanou et l'actuel ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Batio Bassière.

Malgré les tractations qui ont été rudes entre les différentes parties, notamment les industriels déjà installés et la nouvelle cimenterie et qui donnaient les signaux du danger qu'il y a d'installation d'une cimenterie dans la zone agroalimentaire, l'usine a été installée. Pourtant, les signaux rouges étaient déjà donnés puisque les rencontres préalables annonçaient la couleur.

