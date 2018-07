Tunisie: Demain ne meurt jamais !

Cette équipe de Tunisie a également retrouvé le goût du succès qui la fuyait depuis 1978.

Et maintenant ? Il faut vraisemblablement penser à l'avenir de cette sélection qui possède le potentiel qui lui permettrait de se distinguer à la prochaine Coupe d'Afrique prévue au Cameroun.

Prise de conscience

Une prise de conscience s'impose ainsi qu'une remise en question globale ! A part l'EST, le CSS, l'ESS et le CA, nos clubs sont ingérables. Ajouter à cela les problèmes financiers récurrents qui plombent la bonne marche des associations et nous voilà en présence d'un blocage pénalisant à terme.

Pour revenir au Team Tunisie, et en marge de la campagne mondialiste, les satisfactions ont pour noms Moez Hassen et Farouk Ben Mustapha. Il y a aussi le latéral Dylan Bronn qui a été rigoureux et accrocheur. Il a eu le mérite de marquer un but face aux Belges dans ce Mondial.

De son côté, Fakhreddine Ben Youssef s'est montré polyvalent et généreux. Il est revenu maintes fois au charbon, apportant un soutien indéniable. Bien sûr, avec le retour de Khénissi et Youssef Msakni, l'Equipe de Tunisie sera un adversaire coriace dans la perspective de la CAN 2019.

Il faut y croire. Avec le rétablissement de Ali Maâloul, le désir de rachat de Selliti et d'un Khazri en pleine possession de ses moyens, l'Equipe de Tunisie sera candidate à la couronne continentale.

Et maintenant que le rideau est tombé sur notre participation en Russie, on peut dire que la liste des 23 qui sera arrêtée pour la CAN doit être équilibrée et exhaustive avant tout.

Les cas de Hamdi Harbaoui, Mohsni, Abdennour et Karim Laâribi doivent être «réexaminés» avec minutie. Notons aussi la présence de certains tauliers qui n'ont pas porté l'équipe comme il se doit en Russie. Les Ferjani Sassi, Skhiri, Badri, Meriah et Khaoui doivent forcément accorder leurs violons respectifs et mériter à l'avenir de porter ce maillot national.

Repartir malgré tout et redorer à terme son blason. L'équipe de Tunisie est forcément redevable d'un sursaut envers son formidable public !