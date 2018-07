Tunisie: "Là où il y a du documentaire, la fiction se porte mieux"

interview

Vous êtes l'un des rares qui ont réalisé leurs deux premiers films en même temps...

«Le silence des champs de betterave» est l'histoire d'un Français d'origine marocaine dans un village à cent kilomètres de Paris. J'ai senti qu'il fallait raconter cette histoire sur le racisme. J'ai commencé à le faire avec de petits moyens et des amis. Pendant que je tournais ce film j'ai appris par un journal qu'il y avait d'anciens combattants marocains abandonnés dans les rues de Bordeaux.

C'était un phénomène que personne ne comprenait et j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire d'anciens combattants pour tourner « Général, nous voilà !» en même temps que «Le silence des champs de betteraves». Au fait, j'ai fait deux premiers films en même temps... «Général, nous voilà» m'a permis de retrouver des producteurs pour «Le silence des champs de betteraves».

Ce dernier est encore mon film préféré car j'étais livré à moi-même et en même temps j'étais complètement libre sans producteur. C'était une expérience extraordinaire où je suis allé jusqu'au bout de ce que je concevais au niveau de la forme. «Le silence des champs de betteraves» était une expérience de liberté totale que je n'ai plus eue par la suite.

Le documentaire vous a permis de faire du cinéma ou tout simplement de dire les choses à votre façon ?

Je suis toujours curieux de tout ce qui est humain et de la vie en général c'est aussi pour cela que j'ai fait des études de psychologie. Ce n'est pas le cinéma en lui -même qui m'intéresse mais c'est l'acte d'écrire (de la littérature) qui est mon rêve depuis toujours. Mais je me suis rendu compte que tout ce que j'ai écrit n'était pas moi ! Cela passait par le cérébral.

Même si je suis bilingue, j'avais l'impression que je n'avais aucune langue qui venait du cœur et qui allait directement sur le papier. Cela passait par la tête. C'est pour cela qu'au départ je me suis intéressé au cinéma. Je me suis dit que le cinéma pouvait être une écriture médiane où je peux dépasser ce problème de langue.

Comment vous considérez l'état du documentaire dans les pays du Maghreb ?

En fait, l'état du documentaire au Maghreb est très inégal d'un pays à l'autre avec une particularité pour la Tunisie après le changement du 14 janvier qui a créé une effervescence dans le genre et donné plus de liberté. Je pense que cela a permis de créer une mouvance très prometteuse qui pourrait tirer un peu plus le niveau du documentaire au Maroc et en Algérie. Mais à tout prendre dans le Maghreb, le documentaire n'est pas un nouveau venu. Il faut qu'on raccroche les wagons c'est tout !

Parce qu'il y a eu déjà un chemin qui a été tracé par les réalisateurs post-coloniaux au Maghreb sauf que pour le Maroc, la Tunisie et l'Algérie on continue à faire les choses en ignorant parfois ce qui a été fait avant. Il y a des formes de recherche qui méritent d'être poursuivies et approfondies. A mon avis, cela donnerait un documentaire plus authentique et plus proche de notre réalité que cette tendance de faire du documentaire parce qu'il y a des télévisions qui diffusent le genre et qu'il faut absolument en faire un !

C'est toujours bien mais si on veut se démarquer par notre identité, il faut aller plus loin et cela tirerait même le cinéma de fiction vers le haut. Le cinéma de fiction ne fonctionne pas vraiment dans un pays où il n'y a pas de documentaire. Là où il y a du documentaire, la fiction se porte mieux. Je l'ai bien vu en analysant l'histoire du cinéma marocain.

Les meilleurs moments pour la fiction au Maroc étaient ceux où le documentaire était présent. Cela dit, je demeure optimiste quant au documentaire dans le Maghreb car il y a une vraie renaissance avec les nouvelles générations. Ce que nous avons également dans le Maghreb contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde, c'est que notre public est demandeur du genre «documentaire» car il a besoin de se voir dans le réel. C'est une chance pour nous !

Aujourd'hui, le documentaire se décline sur plusieurs formes, les récits aussi ont une autre «grammaire» et une autre «syntaxe» cela crée des confusions...

En effet, il y a beaucoup de confusion ! Mais le mot documentaire est très récent dans l'histoire du cinéma, c'est un terme qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 40. Et c'est l'industrie qui lui a donné ce nom pour séparer les genres mais avant cela, on ne parlait pas de documentaire on parlait de film. Toutes ces appellations, je laisse aux critiques et aux programmateurs de les juger.

Personnellement, je ne perds pas le Nord. Un film c'est un film ! C'est pour raconter une histoire avec un même langage sauf dans ce qu'on appelle « non fiction» en anglais (c'est un peu plus proche de cette expression filmique) on n'utilise pas d'acteurs mais tout le reste est la même chose. Il s'agit à chaque fois de raconter une histoire et de se donner la liberté de le faire. Tout le reste ne m'intéresse pas.