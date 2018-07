Tunisie: «Un bilan positif»...

Un bond qualitatif

Depuis le grand prix organisé à Tunis, le judo tunisien a fait un bond qualitatif, et ce, depuis sa victoire finale lors des derniers championnats d'Afrique des nations. «Nous sommes actuellement les champions d'Afrique en titre, nous avons surclassé l'Egypte et l'Algérie. Il est maintenant souhaitable de mieux faire lors les prochains championnats du monde et surtout aux prochains Jeux olympique de Tokyo 2020.

En six ans, le judo tunisien a remporté cinq médailles mondiales. Nous sommes les premiers sur la scène arabes et africaine. Mais nos objectifs restent le podium olympique. Il est certain qu'avec ma position en tant que vice-président à la Confédération africaine de judo et membre de la FIJ, j'ambitionne d'aider les judokas tunisiens sans relâche, afin d'être prêts le jour "J"», a ajouté Skander Hachicha

qui a mis en évidence la progression évidente de Faycel Jaballah, Nihel Cheikhrouhou et la jeune Maryem Khelifi, qui a fait un bond vers les sommets.

«Je suis aussi satisfait en marge de la dernière réunion tenue entre Majdoline Cherni et Mehrez Boussayene pour préparer la stratégie de la Tunisie aux prochains Jeux olympiques 2020. Ce fut une réunion profitable avec le seul souci de voir hisser le drapeau tunisien à Tokyo. Mais je persiste à croire que sans un budget adéquat pour cette compétition olympique, on ne peut forcer notre destin», a conclu Skander Hachicha.