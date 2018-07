Tunisie: Hakim Brahem, directeur sportif

De fait, on a toujours eu l'intime conviction que le poste de directeur sportif est vraiment le point d'ancrage et le véritable catalyseur de la gestion d'une équipe de football, puisqu'il définit la feuille de route des orientations et des ambitions du club.

Regardez ce qui se passe au niveau des plus grandes écuries du ballon rond qui font appel systématiquement à de grands noms du football mondial pour définir le contour de leur politique sportive et de sa résultante évidente et logique en matière de merchandising : le Barça et l'OM ont fait appel à l'ex-portier emblématique espagnole, Andoni Zubizarreta, le PSG avait engagé respectivement Léonardo et Kluivert, sans oublier le Real Madrid qui avait fait recours à ses anciennes icônes Jorge Valdano et Emilio Butragueno pour mettre en place une véritable stratégie footballistique pour le club madrilène.

Dans ce registre, après la démission de Zied Jaziri et après la cascade des réticences des anciennes figures de proue du club telles que les Baya, Hagui, B. Frej et tout récemment Imed Mhadhbi, on s'est rabattu sur un autre enfant du club, à savoir Hakim Brahem pour occuper le poste de directeur sportif pour la seconde fois après une première expérience --avouons-le loin d'être positive-- en 2010 sous la présidence de Dr Hamed Kammoun. Le successeur de Zied Jaziri a vraiment du pain sur la planche et sera quotidiennement à l'épreuve de véritables chantiers, malgré que certains axes forts de sa mission ont été pris en charge justement par des personnes --comme nous l'avons évoqué ci-dessus-- qui n'ont rien à voir avec le football !!

Tout en souhaitant plein succès à Hakim Brahem, connu pour son sens de la discipline et son intransigeance, espérons que le recours à l'ancien attaquant étoilé des années 80 répond à un véritable profil et non pas pour combler un vide administratif ou managérial !

Les nouvelles recrues dans la liste de la CAF

La direction de l'Etoile vient d'inclure les nouveaux renforts Aouadhi, Hannachi, Bdiri et B. Aziza dans la liste africaine. Trois autres noms devront être rajoutés avant le 5 août, date butoir de la clôture des inscriptions des nouvelles recrues.

Louay Dahnous, approché

En attendant l'engagement d'un attaquant de pointe --conditionné certes par le départ du fardeau malien, Omar Konaté--, les recruteurs étoilés, soucieux de renforcer le compartiment offensif de l'équipe, viennent de jeter leur dévolu sur l'attaquant international olympique de couloir, Louay Dahnous (19 ans) sociétaire de la JSK, qui intéresse également le CA. Affaire à suivre...