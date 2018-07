Tunisie: José Riga intronisé

Il s'agit, comme annoncé auparavant, du technicien belge José Riga, 61 ans d'âge. Ce dernier est appelé à diriger le club de Bab Jedid pour les deux prochaines saisons. Bien entendu, il n'aura pas les coudées franches. Un contrat à objectifs lui a été proposé.

Et au Flamand de relever le challenge de la renaissance clubiste, et plus si affinités ! Ce faisant, José Riga, nouvellement intronisé, sera présenté aux médias ce matin au cours d'un point de presse.

Les choses vont s'accélérer à cet effet avec l'annonce de la composition du plateau technique clubiste.

Les noms des collaborateurs du head-coach du CA seront d'ailleurs divulgués ce matin, en même temps que la première prise de contact entre les journalistes sportifs et «l'heureux élu».

Reconductions et bons de sorties accordés

En début de semaine, dès aujourd'hui plutôt, l'exécutif clubiste fera aussi le point sur la fenêtre estivale des transferts.

Un contingent de joueurs et non des moindres devra ainsi rempiler dans les plus brefs délais. Hamza Agrebi, Seif Tka et Ahmed Khelil, tout les trois en fin de contrat, vont poursuivre trois saisons de plus. En revanche, Saber Khelifa et Atef Dekhili ont mis les voiles. Le premier cité a opté pour le Koweit. Et le second devrait s'engager avec un club saoudien.

Le FC Valence au menu

De prime abord, José Riga n'a pas mis longtemps pour marquer son territoire. Bien avant la première séance d'entraînement qui aura lieu à Tabarka où le CA est entré en stage, il n' a pas manqué d'aborder la question du mercato avec le président Abdessalam Younsi. Riga a ainsi conseillé au patron du CA d'enrôler un attaquant camerounais, et un autre avant nigérian dont les noms n'ont pas encore été divulgués. Attendons voir.

Enfin, volet matchs amicaux, et outre les deux tests prévus du côté de la station balnéaire de Tabarka, le Club Africain croisera le fer avec les Espagnols du FC Valence le 28 juillet.