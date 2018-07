Tunisie: Reconstituer le puzzle

Leur prestation au cours de ces trois rencontres était bien probante, de l'avis même de leur nouvel entraîneur, Ruud Krol, lequel a pu, à l'occasion, voir de plus près les dispositions individuelles de chacun des éléments qui ont fait partie de cette mise au vert et en prendre une idée plus précise.

Pas moins de 30 joueurs ont été en effet sollicités au cours des trois matches, couronnés par deux victoires sur des scores bien éloquents (5 à zéro face à l'équipe locale, Corail de Tabarka, et 3 à zéro aux dépens de l'équipe algérienne, l'Entente sportive de Sétif.

Le troisième test disputé face à cette dernière s'est terminée sur un score blanc (0-0).

Ruud Krol aura à présenter ce soir un rapport détaillé sur les potentialités intrinsèques de l'ensemble de l'effectif actuellement à sa disposition, et ce, au cours d'une réunion avec le président du club et ses adjoints, en vue de tracer les grandes lignes pour la prochaine saison et les objectifs qui lui seront fixés. La composition actuelle de l'effectif, tout comme ses besoins les plus urgents seront à l'occasion examinés de plus près.

Un premier tri

Une des premières décisions que vient de prendre Krol à l'issue du stage de Hammam-Bourguiba est relative à la mise à l'écart de trois joueurs, jugés peu performants dans leurs rendements.

Il s'agit précisément de Mohamed Ali Ragoubi, Hassen Chelly et Sameh Bouhajeb qui ont été autorisés à changer de club.

Pour sa part, le vieux briscard, Mahmoud Ben Salah, en fin de contrat avec le club, a rallié les rangs du club saoudien, Dhamak, qu'entraîne le Tunisien, Fathi Jbel, emboîtant le pas à ses deux collègues Maher Hannachi et Karim Aouadhi qui ont rejoint l'Etoile Sportive du Sahel, étant aussi en fin de contrat.

Un souffle nouveau

Pour le CSS, l'objectif est d'insuffler un air nouveau parmi l'effectif, en déblayant la voie aux jeunes du club pour avoir leurs chances de faire partie de l'équipe première, à l'instar des gardiens Sabri Ben Hassine et Aymen Dahmène, des défenseurs Nessim Hnid et Héni Amamou, et des demis Malek Mnif et Walid Karoui...

Deux joueurs étrangers ayant eu à évoluer au cours de la saison écoulée avec l'élite ont été aussi appelés à accéder parmi les séniors, en l'occurrence Kris Kouakou et Serge Aka.

C'est donc un amalgame, jeunes et moins jeunes, que l'entraîneur hollandais s'évertue actuellement à recomposer pour avoir un onze compétitif qui aura en premier lieu à défendre les couleurs du club au cours du tournoi amical auquel le club prendra part du 22 au 25 juillet à l'Emirat d'Oman, avant d'affronter le club irakien du pétrole, au stade de la ville d'Irbil, dans le cadre du premier tour de l'épreuve panarabe des clubs le 10 août prochain.

Ce sera l'occaion pour peaufiner davantage les automatismes collectifs de l'équipe à quelques jours du coup d'envoi de la compétition nationale. Celle du championnat de l'exercie 2018-2019.

Ce sera assurément un CSS new-look...