Tunisie: Un événement, des attentes...

Retombées

Les responsables du TCASMarsa se sont mis au travail depuis un bon moment, dans le but de garantir toutes les conditions de succès à ce nouveau tournoi : ils comptent en partie sur les traditions du club dans l'organisation du tournoi dames, et aussi sur la présence de plusieurs joueurs tunisiens au tableau final pour attirer le public. Le comité d'organisation s'est mis en marche en créant des commissions chargées du côté technique, logistique, sponsoring et communication entre autres. Un tel tournoi devra créer l'événement en présence des joueurs internationaux et d'une communication à la hauteur.

Le tournoi «Future» n'aura pas que des retombées sportives sur le tennis tunisien, mais aussi des retombées sur l'image du sport tunisien, et sur la stabilité et le savoir-organiser de tournois internationaux. En même temps, le tennis est un sport de spectacle qui aide à développer le tourisme et à adresser des messages rassurants pour l'étranger.

Pour le moment, les efforts en sponsoring se multiplient pour garantir une bonne assise financière au tournoi. La présence des joueurs tunisiens dans cette semaine va être la condition du succès à notre avis.

Autant ils seront là et avanceront au tableau final, autant le tournoi réussira. Une conférence de presse sera tenue le 25 août au siège du club marsois pour expliquer les détails du tournoi et parler des objectifs et des actions qui seront tenues en marge de l'événement sous l'égide de la Fédération internationale de tennis.