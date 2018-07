Tunisie: Le football et l'humain

Alors à quoi pourrait ressembler cette équipe ? Pour les besoins de cette « expérience », l'on se dit qu'on peut se passer de l'entraîneur. On peut prendre qui on veut.

Il y a des joueurs qui sont tellement forts qu'ils peuvent renverser à eux seuls un match. En plus, on fait seulement à moitié attention à l'alchimie d'équipe. Laissons de côté ces petits détails. Ce qu'on a ici, c'est la meilleure Ultimate Team de l'histoire. C'est un fait. Un fait incontestable. Celles qui ont été championnes ne se sont pas révélées du jour au lendemain. Il y a un début à tout. Un déclic. Un match-référence. Dans le passé, on faisait du sport parce que c'était un loisir, un moyen de s'évader. Les joueurs de 13-14 ans, aujourd'hui, savent ce que peut représenter le football pour leur avenir. L'approche est différente. Mais en faisant abstraction de cela, c'est surtout le plaisir qu'on y prend qui doit être mis en avant...

Mais pas imbattable, c'est impossible dans le football : la plus grande équipe peut perdre sur un match contre la dernière. C'est la volonté et la détermination qui amènent cette forme de confiance. Aujourd'hui, comme il n'y a plus d'équipe imbattable, il n'y a plus aussi de joueurs titulaires. Il y a tout simplement une vraie équipe de football. C'est cela la clé. Un parcours, cela se résume à une feuille A4, pour les meilleurs. Le football a amené beaucoup d'équipes et beaucoup de joueurs hors du sport.

Le monde du football évolue ainsi. Mais on continue à croire beaucoup en l'humain. D'ailleurs, s'il n'y avait plus de rapports humains dans le sport, sincèrement, qui pourrait-on voir sur le terrain ? Ce qui est intéressant dans ce sport, c'est la rencontre avec des gens différents, qui ont un ego surdimensionné par exemple. Footballeur, ce n'est pas uniquement l'aspect sportif.

Sur le papier, c'est normal de dire que le Barça ou le Real sont les meilleures équipes du monde. Que l'Allemagne ou encore le Brésil sont intraitables. Mais la beauté du football réside dans le fait que l'équipe qui a le moins de qualités peut aussi gagner. Tout peut arriver. Il est impossible d'aller au bout en ne rencontrant que des adversaires « simples ». Ainsi, qu'importe la physionomie du match, les pronostics et les jugements, il faudra faire plus que rêver plus grand. Il faudra simplement être... grand. La qualité ne suffit pas. Il faut aussi une réelle maîtrise. Beaucoup de joueurs ont beaucoup d'énergie, mais ils ne jouent pas avec.

Les statistiques sont très présentes dans le football moderne. Elles participent cependant à une mise en retrait des performances sur le terrain. Le football se rapproche de la NBA. C'est le constat qu'on se fait aujourd'hui sur un sport que l'on considérait au-dessus des « sciences exactes ». On ne regarde plus ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'on fait voir aux gens est la plupart du temps conditionné. Des fois manipulé. Il n'y a plus d'amour du football. Dans les plateaux de télévision, on ne parle plus que de statistiques, on ne parle pas de football. C'est désormais un « passage obligé », notamment dans les émissions revenant sur les matches. L'instant analyse chiffrée, avec un intervenant, binoclard, montrant pourquoi telle équipe ou tel joueur a offert une super-prestation ou a vécu un terrible cauchemar à l'aide de données que l'on veut laisser croire scientifiques.

Oui, ce genre de consultant est toujours là pour confirmer, ou infirmer d'ailleurs, ce qu'on a cru observer. Signe que les statistiques sont désormais bien ancrées dans le monde du football. Mais en allant un peu plus loin, une nouvelle question émerge : si les statistiques font le bonheur des journalistes et sont désormais surexploitées par les médias, sont-elles devenues également omniprésentes dans les lieux où l'on apprend le football, c'est-à-dire au sein des clubs, dans les centres d'entraînement ? Autrement dit, est-ce que les formateurs, éducateurs et coachs ont, eux aussi, cédé à la mode des statistiques pour faire évoluer les joueurs ?

On y reviendra...