Tunisie: L'harissa séduit de plus en plus les Américains

Les visiteurs américains, qui se sont arrêtés devant le pavillon tunisien, ont eu l'opportunité de déguster des plats tunisiens et internationaux, avec de l'harissa labellisée, préparés par un chef tunisien installé aux Etats-Unis.

L'objectif de la participation au Fancy Food Show de New York est de faire la promotion de l'harissa labellisée de qualité supérieure auprès des Américains afin de booster les exportations sur ce marché.

Harissa certifiée

Mme Nuria Ackermann, coordinatrice du projet Pampat (Projet d'accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir) au sein de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), a déclaré à ce propos : «Le "Food Quality Label Tunisia" a été lancé par le ministère de l'Industrie et des PME pour protéger l'harissa de qualité supérieure en tant que produit de terroir des imitations sur les marchés internationaux et pour répondre aux exigences d'un nombre croissant de clients tunisiens et étrangers qui demandent plus de garanties.

Le logo du label apposé sur les emballages de l'harissa tunisienne certifiée est une garantie de la recette traditionnelle, de la qualité et de la fraîcheur des ingrédients». Les fabricants d'harissa certifiée sont soumis à des inspections internes et externes afin d'assurer la qualité du produit et garantir le respect rigoureux du cahier des charges qui a été publié par arrêté du ministre de l'Industrie et des PME.

Le label de qualité répond aussi à un souci d'une meilleure organisation de la filière, d'une rétribution équitable des agriculteurs et d'une garantie de la traçabilité et de la sécurité alimentaire. Afin de garantir que les piments sélectionnés soient de haute qualité pour produire de l'harissa certifiée «Food Quality Label Tunisia», les agriculteurs se sont investis dans la démarche et ont pu ainsi réaliser une hausse des prix de 25% ces dernières années.

Depuis le lancement du «Food Quality Label Tunisia» en 2014, un nombre croissant d'entreprises tunisiennes a adhéré à la démarche de certification. Sept marques d'harissa, représentant plus d'un tiers de la production nationale, sont aujourd'hui certifiées «Food Quality Label Tunisia». De nouvelles entreprises se préparent à l'obtention du label pour la campagne 2018. Les boîtes certifiées s'exportent en Europe et en Amérique. Le logo «Food Quality Label Tunisia» permet aux clients étrangers de repérer facilement l'harissa tunisienne authentique sur le marché international.

Une recette authentique

Les activités de promotion à l'international pour l'harissa se multiplient et se diversifient. Le nouveau label a déjà été présenté au grand public dans plusieurs pays de l'Union européenne ainsi qu'aux Etats-Unis et en Russie. Une dynamique de collaboration sous le drapeau tunisien s'est consolidée depuis 2015 parmi les entreprises d'harissa certifiée. Grâce au label, la promotion de la recette authentique d'harissa tunisienne sur les marchés internationaux a enregistré un grand succès et bénéficie d'une très bonne réputation. Le renforcement de la notoriété de l'harissa de qualité supérieure a des retombées positives sur toutes les entreprises tunisiennes certifiées et représente ainsi une réussite partagée. Les sociétés d'harissa labellisée participent déjà pour la 3e fois au salon Fancy Food Show de New York dans un stand commun dédié à l'harissa de qualité certifiée.

La promotion de l'harissa de qualité supérieure labellisée «Food Quality Label Tunisia» a également démarré sur le marché national. Plusieurs entreprises de transformation d'harissa ont commencé à commercialiser les produits certifiés qui sont présents sur les rayons des grandes surfaces en Tunisie. Les coûts de production pour l'harissa certifiée sont supérieurs à ceux de la recette standard, ce qui explique la différence de prix sur les étalages.

La participation au salon Fancy Food Show à New York permettra aux entreprises tunisiennes labellisées, qui se sont engagées dans une démarche de certification selon les référentiels exigés par le marché américain, d'identifier de nouvelles opportunités de commercialisation de leur produit.