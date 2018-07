Togo: Jean Eklou craint pour une feuille de route en défaveur de la C92 et d'un gouvernement de transition

Le Cercle de Réflexion et d'Échange des Dirigeants des Administrations fiscales (CREDAF) tient depuis… Plus »

« Que n'a-t-il pas fait en 3 mandats et c'est au 4ème mandat qu'il le fera ? Au sein d'UNIR, n'y a-t-il pas une autre personne ? », ce sont là des interrogations de Jean Eklou qui croit dur comme fer que qu'il n'y a plus citoyen au Togo qui puisse accepter que l'actuel Chef de l'Etat qui est pleinement dans son 3ème mandat à la tête du pays puisse faire acte de candidature pour un 4ème mandat.

Il croit aussi savoir que le sujet qui préoccupe plus les Togolais c'est celui de la candidature ou non de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020. « Il faudrait que M. Faure Gnassingbé puisse dire qu'il a apporté un plus à ce pays mais qu'à la fin de son 3ème mandat, il ne va plus se représenter », selon le membre du parti du Chef de file de l'opposition.

Alors que l'on avance à grands pas vers la date du 31 Juillet 2018 où devra se tenir à Lomé, le Sommet de la CEDEAO qui devra connaitre également du dossier de la crise togolaise et tracer une feuille de route de sortie de crise, tous les regards sont fixés vers l'institution sous-régionale.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.