Mali: BMS S.A - 630 projets financés à hauteur de 3,331 milliards FCFA

Cette information est contenue dans le rapport de l'exercice 2017 de la Direction générale de la Banque Malienne de la Solidarité (BMS SA).A la lecture de ce rapport, on note que dans le cadre de l'appui aux micros, petites et moyennes entreprises, la BMS-sa en partenariat avec le FDE/PAPSA a financé beaucoup de projets.

Selon la Direction générale de la BMS SA, durant l'exercice 2017, il y a eu le financement 559 projets de micros-entreprises pour un montant de FCFA 2 479 millions et 71 projets de PME pour un montant de FCFA 852 millions.

Ces financements ont été accordés dans le cadre de la promotion de la sécurité alimentaire dans toutes les régions du Mali. Le financement total a concerné 630 projets micros et PME pour un montant total de FCFA 3,331 milliards.

Aussi, durant cette même période, on a noté que le parcours de la Banque a été jalonné d'événements importants. Il s'agit entre autres de : l'adoption d'un plan stratégique de développement à moyen terme (PMT 2017/2021) conçu essentiellement pour optimiser l'accompagnement des PME, renforcer le financement et la promotion de l'habitat et baliser la transition vers la banque digitale ; la mise en œuvre avec succès du plan comptable bancaire révisé et des reformes Bâle II et III décidées et mises en chantier par les autorités monétaires ; la réalisation de la fusion des filiales BMS et ex-BHM en France ;

S'ajoutent la mobilisation de plusieurs lignes de refinancement auprès des institutions suivantes : BADEA pour 15 millions de dollars ; AFREXIM BANK pour 15 millions d'euros, OÏKO CREDIT pour 3,3 milliards de FCFA ; Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA pour 2 milliards de FCFA ; l'extension du réseau d'agences avec l'ouverture de deux nouveaux guichets à Faladié et à Bandiagara et la poursuite, de manière soutenue, des interventions multiformes à caractère social.