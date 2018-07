Cote d'Ivoire: «Gbêkê reggae festival» - Bouaké, plaque tournante du reggae du 26 au 29 juillet 2018

Outre les spectacles, le festival, les organisateurs prévoient mener des actions sociales en faveur des pouponnières de Bouaké. Aussi, sera-t-il organisé des atelier, des conférences sur le reggae et sera également marqué par des expositions de produits locaux et un village reggae sur le site.

D'après Abou Sanogo, c'est une première à Bouaké, il y aura une trentaine d'artistes venus d'horizon divers, du Mali, du Burkina-Faso, de la Guinée etc. De même ceux de la Côte d'Ivoire avec Fadal Day, Hamed Farras, Kajeem, Black Mojah, Kingstone, Goody Brown etc.

«Pour une première fois, la ville va vibrer aux rythmes de la musique reggae. Car notre objectif est de faire à travers ce festival, la promotion de la ville de Bouaké. Faire aussi la promotion des talents. Informer et sensibiliser les populations de la région de Gbêkê sur l'importance du vivre ensemble et les inciter à une prise de conscience de leur rôle dans la société», explique Abou Sanogo.

Abou Sanogo, journaliste à la première chaîne de télévision ivoirienne (RTI), par ailleurs, commissaire général de ce festival a précisé, au cours d'un point presse, que cet événement a pour objectifs de «montrer le rôle de la musique reggae comme outil thérapeutique et pédagogique. Et surtout d'élever le niveau de la culture locale et de favoriser l'émergence d'un cadre d'échanges».

