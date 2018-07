Cote d'Ivoire: Yasmina Ouegnin à Maurice Guikahué - « Je ne tolère pas l'image que vous vous acharnez à me concéder »

Avant de demander au secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda « d'avoir l'obligeance d'éviter de l'associer à l'avenir, de quelques manière que ce soit, à ce genre de sortie malheureuse et diffamatoire ». Et prévenir qu'elle s'arroge le droit de donner la réplique qui convient à de tels agissements.

Poursuivant la députée de Cocody écrit : « Je désapprouve énergiquement le type de caricature que vous avez utilisé pour me décrire devant la Diaspora ivoirienne, en ce sens qu'elle demeure aux antipodes de l'éducation que j'ai reçues et des valeurs morales que je ne cesse de défendre ».

Dans un courrier adressé à ce dernier en date du 8 juillet 2018, elle s'insurge contre les agissements du secrétaire exécutif en chef du Pdci : « Je ne tolère pas l'image d'une jeune femme inconsciente et imprudente que vous vous acharnez à me concéder ».

