Pour ce séminaire qui a permis d'aborder cette question du VAN, c'est une initiative d'ARC (Africa Resource Centre), financée par la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) et IAM (Institut Africain de Management).

Se voulant plus rassurant face à un parterre d'étudiants qui comptent faire carrière dans la logistique et la gestion des chaines d'approvisionnement, M. Mangane souligne que « le Sénégal est un pays très organisé en matière d'approvisionnement ».

Plus spécifiquement, il va régler l'organisation du processus de collecte et de traitement de l'information, sur les flux des produits financiers, au-delà des solutions informatiques pour mettre à la disposition des acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

Le VAN (Visibility And Analytics Network) du Sénégal est en gestation et il doit permettre à une meilleure gestion de la chaine d'approvisionnement en médicament. L'information a été donnée par le Dr Abdoulahath Mangane, Expert Consultant en politiques pharmaceutiques, de la Chaine d'approvisionnement de santé au Sénégal. Il animait le sixième séminaire de l'Institut Africain de management (Iam), qui s'est tenu le vendredi 6 juillet à Dakar.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.