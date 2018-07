Selon le Family Planning and Demographic Yearbook 2016 publié par le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie, les trente dernières années ont été caractérisées par une baisse progressive dans le taux de natalité passant de 13,5 naissances pour mille en 2007 à 10,1 en 2016.

Ainsi, selon les associations nationales qui traitent de la planification familiale, les femmes et les filles n'ont pas à subir l'épuisement ni le danger de grossesses trop nombreuses et trop rapprochées. Les couples ont le droit de choisir à quelle fréquence embrasser la parentalité ou même d'y renoncer.

La Proclamation de Téhéran stipule que 'les parents ont un droit humain fondamental de déterminer librement et de manière responsable le nombre et l'espacement de leurs enfants'.

Plusieurs présentations seront à l'agenda notamment les statistiques par rapport à la planification familiale; les services de santé reproductive offerts par le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie; les méthodes de contraception; l'importance de l'espacement des naissances pour mieux protéger la santé des mères; et les séances de planification familiale dans des régions défavorisées.

L'atelier verra la participation d'une cinquantaine de participants des ministères de la Santé et de la Qualité de la Vie ; de la Jeunesse et des Sports ; et de l'Egalité des Genres, du Développement de l'Enfant et du Bien-être de la Famille ainsi que des organisations non gouvernementales.

Les services de planification familiale et les méthodes de contraception feront l'objet de discussions lors d'un atelier de travail qui se tiendra le mercredi 11 juillet 2018 à l'hôtel Voilà à Bagatelle. Cette initiative du ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la Population, observée le 11 juillet chaque année.

