Ile Maurice: L'Ambassadeur de France réitère le soutien du gouvernement français à l'égard de Rodrigues

communiqué de presse

Le nouvel Ambassadeur de France à Maurice, M. Emmanuel Cohet, était en visite officielle à Rodrigues du 3 au 4 juillet dernier. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la mission d'une délégation de l'Union Européenne (UE) à Rodrigues.

Il était accompagné de M. Hugues Reydet, Chef du Service Economique, et M. Abendra Patten, Chargé de Mission et Directeur Adjoint, Agence Française de Développement (AFD).

Lors de son séjour, M. Emmanuel Cohet, a effectué une visite sur le chantier de route à Camp Pintade et au service vétérinaire à la Commission de l'Agriculture à Citronelle.

Il a aussi eu un entretien en tête-à-tête avec le Chef Commissaire, M. Serge Clair, en présence de Mme Marie Claude Tolbise, Consul Honoraire de France, et a eu une rencontre avec le Conseil Exécutif de l'Assemblée Régionale de Rodrigues à la Résidence.

L'Ambassadeur de France a aussi effectué mardi dernier une visite sur le site de l'aéroport de Plaine Corail avec la délégation de l'Union Européenne et a participé à l'inauguration du projet de dessalement solaire 'Osmosun 80'.

Dans la soirée, il a tenu une réception avec la communauté française de Rodrigues après un entretien avec Mme Marie Claude Tolbise. Plusieurs sujets portant sur le développement socio-économique de l'île étaient à l'agenda des discussions avec Emmanuel Cohet.

Conférence de presse

Avant son départ, l'Ambassadeur de France a rencontré la presse en présence du Chef Commissaire, M. Serge Clair. M. Cohet s'est dit impressionné par l'ensemble des mesures mises en place pour le développement durable de Rodrigues.

Il a affirmé le soutien et la coopération de la France, à travers l'AFD, dans différents projets de développement, en particulier l'extension de la piste d'atterrissage à l'aéroport de Plaine Corail, dont la participation de l'AFD s'élève à environ 70%.

'Je suis vraiment impressionné par l'ensemble des mesures mises en place à Rodrigues pour aller vers le développement durable ; des mesures telles que le développement des énergies renouvelables, le bannissement des sacs plastiques, et l'âge des automobiles.

C'est quelque chose de très positif. La France est un partenaire de Maurice et, donc, de Rodrigues pour lutter contre le changement climatique, favoriser par la coopération et le partenariat du développement durable et aller avec l'ensemble des acteurs vers la recherche de solutions innovantes pour contribuer au développement durable », a déclaré M. Emmanuel Cohet.

Le projet d'extension de la piste de l'aéroport de Plaine Corail débutera vers mi-2019. La France, est déjà engagée dans le projet depuis sa conception.

'La participation de la France, à travers l'AFD, est à peu près de 70%, tout en sachant que l'AFD a commencé un certain nombre de travail avec l'Assemblée Régionale de Rodrigues, en termes d'études de faisabilité et d'autres procédures. C'est un projet très important et un financement de l'UE est envisagé', a soutenu l'Ambassadeur de France.

La France veut également approfondir son partenariat avec Maurice et Rodrigues dans d'autres domaines. Les secteurs de l'innovation et le numérique auront également une attention particulière. D'ailleurs, Rodrigues bénéficie actuellement de l'appui de La Réunion pour la mise sur pied d'une technopole. Des initiatives seront prises pour favoriser l'émergence de start-up pour les entrepreneurs.

La santé, la connexion à la fibre optique et la formation universitaire ont aussi retenu l'attention. L'Académie de la Réunion et l'AFD lanceront une étude en matière de besoins en formation professionnelle dans l'île. Ce qui débouchera vers des avenues de coopération en termes de formation et qualification entre les deux îles.

Quant à M. Serge Clair, il a avancé que les discussions qu'il a eu avec l'Ambassadeur de France ont porté sur des projets que Rodrigues peut mettre avant, en tenant compte de l'environnement, l'aménagement du territoire et les petites et moyennes entreprises afin que Rodrigues puisse se transformer en une île écologique et durable.