Gabon: SAMU SOCIAL - Les soins gratuits aux détenus de la prison centrale de Libreville

A l'occasion de son premier anniversaire, le SAMU SOCIAL a offert des soins gratuits et des lots de médicaments aux détenus de la prison centrale de Libreville. C'était ce week-end dernier en présence du ministre d'Etat en charge de la Justice et Garde des Sceaux Anicet Mboubou-Miyakou

Juin 2017 juin 2018 un an que le SAMU Social a été mis en place pour réduire la distance entre l'Etat gabonais et ses compatriotes les plus pauvres et les vulnérables. Le Samu social permet l'accès facile aux soins des populations les exclus

A l'occasion donc de cette célébration du premier anniversaire, la coordination du SAMU Social a décidé d'offrir des soins et la gratuité des médicaments aux détenus de la prison centrale de Libreville. C'est donc plus 400 prisonniers qui ont reçu des visites et des examens des médecins venus de l'extérieur.

Une initiative qui cadre avec la politique du gouvernement sur l'égalité des chances. Cette phase d'exploitation va entrainer une convention nationale sur deux jours par semaines partout où le SAMU Social se trouvera dans le pays. « Que les soins soient faits dans les milieux carcéraux selon la convention » dit le coordonnateur général du SAMU SOCIAL Wenceslas Yaba.

Pour le ministre d'Etat en charge de la Justice et Garde des sceaux Anicet Mboubou Miyakou ; « c'est une opération digne du SAMU pour des personnes incarcérées qui ne sont pas des rejetés de la société. Ils sont des Gabonais à part entière, malgré leur situation ». Pour lui, cette initiative vient palier aux manques de financement et à la prise en charge de ces locataires de la maison d'arrêt de la capitale gabonaise.

Il a également rassuré les détenus que les efforts sont faits pour qu'une prise en charge soit faite par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS) à long terme. Le ministre d'Etat a tenu également à apaiser les prisonniers quant au retard pris sur les audiences foraines, causé par la grève des greffiers. Il sera organisé dans les tous prochains jours, les audiences foraines pour élaguer les dossiers en cours.