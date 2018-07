Gabon: Elections législatives - A Doussegoussou, le candidat de l'ACR entre en action

Le Directeur Général du Groupe Ecobank, Ade Ayeyemi, et le Directeur Général de Old Mutual… Plus »

Dans ce canton, les populations semblent développer de l'hostilité envers le député sortant et son parti le PDG au pouvoir depuis 1968 : « Les populations veulent sincèrement sanctionner le député sortant mais elles sont beaucoup inquiètes à cause de la fraude du pdg », affirme leur porte-parole en précisant qu'ils ont l'habitude de sanctionner le parti au pouvoir, malheureusement leur choix n'a jamais été respecté.

IYEMBIT Ulrich Davy a salué la ferveur avec laquelle l'ensemble des populations de ce siège l'ont accueillie durant sa tournée en prélude des prochaines élections législatives. Natif du canton, les habitants étaient contents de voir leur fils à leurs côtés et surtout de passer des moments riches d'enseignement avec lui. Le Candidat de l'Alliance pour le Changement et le Renouveau du 1er Siège du Département de Mougoutsi, Canton Doussegoussou, Province de la Nyanga a entamé une série de porte à porte. Son message se veut novateur : « notre pays en général et en particulier le 1er Siège du Département de Mougoutsi, Canton Doussegoussou a besoin du Changement d'une part, autrement dit, impulser une nouvelle dynamique dans la manière de gérer notre pays et d'autre part, du renouveau, celui-ci passe par le nouvellement de l'élite ou de la classe politique ».

Très prévoyants, plusieurs candidats aux prochaines législatives sont en précampagnes. La date du scrutin n'étant toujours pas fixée, le candidat de l'Alliance pour le Changement et le Renouveau (ACR) et bien d'autres échangent avec les électeurs.

