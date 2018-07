Togo: Améliorer l'efficacité du recouvrement de l'impôt

'Aujourd'hui, dès qu'on entend des coups de feu quelque part, on pense que c'est l'islam qui est responsable. Or,… Plus »

'La mission de recouvrement est la plus essentielle et la plus difficile à réaliser car affectant directement le patrimoine des entreprises', a indiqué Kodjo Tépé Adédzé, le commissaire général de l'Office togolais des recettes (OTR), à l'ouverture des discussions.

Chaque année, il organise près d'une dizaine d'événements internationaux, auxquels participent régulièrement des représentants de nombreuses organisations et institutions internationales (OCDE, PNUD, FMI, Banque mondiale, OMD, OIF... ), des universitaires ou experts dans le domaine de la fiscalité : conférence, séminaires de directeurs, groupes de travail (chargés d'élaborer chaque année un guide pratique) et autres réunions thématiques, en collaboration avec les pays d'accueil.

