Congo-Kinshasa: Élections provinciales - A peine 449 dossiers de candidatures enregistrés à la Céni

Les candidats ont pris d'assaut les bureaux de réception et de traitement des dossiers de Kinshasa qui ont officiellement fermé les portes, le 8 juillet, comme à travers l'étendue du pays.

Les choses sont allées très vite. La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a clôturé officiellement, le 8 juillet, l'opération de réception et de traitement des candidatures aux législatives provinciales sur l'ensemble du territoire national. Les candidats retardataires n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes car la Centrale électorale n'avait cessé d'exhorter les partis et regroupements politiques à faire diligence pour retirer les formulaires aux fins d'enregistrer leurs candidats dans les 171 bureaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC) disséminés à travers le pays. Aujourd'hui, beaucoup font les frais de leurs tergiversations car les BRTC ont bien fermé leurs portes.

Jusqu'au soir du 8 juillet, les BRTC continuaient à recevoir les candidatures des retardataires. Aussi, pour ne pénaliser pêrsonne, la Céni avait décidé de remettre les jetons aux retardataires présents sur le site afin qu'ils soient reçus dans les quarante-huit heures, c'est-à-dire au plus tard le 10 juillet à minuit. Il a également été donné à certains la possibilité de scanner des formulaires ainsi que les preuves de paiement de la caution et les envoyer par voie électronique à leurs mandataires au niveau de chaque circonscription pour faciliter le dépôt des dossiers, en attendant de remettre aux BRTC les originaux de ces documents scannés au plus tard le 13 juillet. Entre-temps, les BRTC devraient gérer certains dossiers incomplets ou d'autres déposés sans preuve de paiement de la caution à la Dgrad.

À la clôture dimanche des opérations d'enregistrement des candidatures au niveau des BRTC, il en découle que seulement quatre cent quarante-neuf dossiers de candidatures présentées en bonne et due forme ont été réceptionnées par la Céni dont cent quante-deux venant des partis politiques, deux cent quatre-vingt-un des regroupements politiques et seize des indépendants. En plus, sur les dossiers reçus, seules trois cent quatre-vingt-deux preuves de paiement de la caution ont été enregistrées.

Face à la pression qui lui est faite par certains candidats retardataires qui proposent le prolongement de l'opération, la Céni a dit niet. Il n'y aura donc pas de report de dépôt des candidatures aux législatives provinciales, à en croire le président de la Céni, Corneille Naanga. « Nous travaillons pour les élections le 23 décembre. Ce faisant, il y avait de petites préoccupations d'acteurs politiques. La Céni a donné des facilitations qui permettent à ce que, cette semaine, nous puissions clôturer les réceptions et traitement des candidatures. Et à partir de vendredi, nous aurons fini la période qui part de retrait, ajout et substitution éventuelle. Ceci nous amène à envoyer les dossiers aux cours et tribunaux pour les contentieux des candidatures », a-t-il détaillé, le 8 juillet, au terme de la ronde effectuée dans quelques BRTC de la capitale.

Déterminé à respecter le calendrier électoral, le président de la Céni met déjà le cap sur la prochaine étape, à savoir le dépôt des dossiers aux législatives nationales et à la présidentielle. D'ici au 25 juillet, la Céni va donc recevoir les candidatures pour les deux scrutins et appelle, de ce fait, les partis et regroupements politiques à s'y préparer d'ores et déjà pour ne pas être surpris. Tout, à la Céni, est fait dans l'optique de l'organisation des élections le 23 décembre, a martelé Corneille Naanga.