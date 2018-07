Congo-Kinshasa: Religion - La Communauté musulmane Ahmadiyya au Congo célèbre la 21e Jalsa salana

Avril, juin et juillet 2018 : cela exactement trois rendez- manqués entre le président congolais, Joseph… Plus »

C'est pourquoi, nous croyons que l'Ahmadiyya, c'est la restauration de l'Islam, c'est la renaissance de l'Islam. C'est pour redonner le vrai visage qu'il y avait aux temps du prophète Muhammad... », a expliqué l'Amir Jama'at Khalid Mahmood, insistant sur le changement de comportement des Ahmadis et indiquant que le terrorisme, le djihadisme, etc., ne sont pas recommandés par le Coran. Dieu, a-t-il dit, a restauré l'Islam par la Communauté islamique Ahmadiyya qui est en train de montrer le vrai visage de l'Islam.

Pour les Ahmadis, en effet, leur communauté, fondée par Dieu lui-même, est différente des autres communautés de l'Islam qui sont les fruits du travail des hommes. C'est ici qu'ils trouvent le fondement de la mission donnée à chaque Ahmadi d'enseigner l'Islam à travers le monde. « Aujourd'hui, dans le monde entier, l'Islam est connu comme une religion du terrorisme, de la force et de certains actes qui détruisent le nom de l'Islam et du fondateur de cette religion, le saint prophète Muhammad, alors que ni dans l'Islam ni dans la vie du prophète, ces genres d'actes sont permis.

Ces interventions ont également insisté sur le fait que l'Islam prône la paix dans le monde. C'est donc en réponse à cette recommandation du Coran que la Communauté musulmane Ahmadiyya, une des communautés musulmanes les plus actives et la mieux implantée dans le monde et dont la devise est « Paix pour tous, haine contre personne », travaille à contribuer pour retrouver la paix dans le monde. « La Communauté recherche comment asseoir la paix dans le monde, en transmettant le message de paix », a expliqué un intervenant, en notant que pour arriver à cette paix, le monde entier doit revenir à son créateur. A l'en croire, tout le monde dans son coeur doit bannir la haine au profit de l'amour. Aussi a-t-il averti, il n'y aura jamais de paix si l'homme ne veut pas suivre en vérité la voie pour la paix.

Au cours de cette 21e Jalsa salana qui a réuni les membres de cette communauté, les musulmans Ahmadis, ainsi que des invités, tous les discours développés ont été centrés sur le caractère d'un bon musulman. Parmi les sujets développés, il y a eu notamment « Saint prophète : miséricorde pour l'humanité », « L'Islam et la paix », « Exemple du prophète, un bon mari », « Traitement du saint prophète envers ses ennemis », etc.

Pour le représentant légal et missionnaire en chef de la Comaco, l'Amir Jama'at Khalid Mahmood, l'objectif poursuivi dans l'organisation de ces conférences reste l'amélioration de l'état spirituel des musulmans membres de cette communauté ainsi que de toutes les personnes conviées à ces rencontres. Le fondateur de la communauté a demandé d'organiser, a-t-il expliqué, ce genre de conférences au cours desquelles sont abordés des thèmes sur ce que doivent être le caractère et le comportement des membres.

