Ile Maurice: Jonathan Drew, diplomate et gay, raconte la discrimination dont il a été victime à Maurice

Les temps changent. Et c'est un message d'espoir que l'ancien haut-commissaire britannique à Maurice veut transmettre aux diplomates qui sont, comme lui, membres de la communauté LGBT. «Cela ne vous empêchera, en aucun cas, de gravir les échelons au sein du ministère des Affaires étrangères.» Et pour cela, «soyez vous-mêmes. There's nothing more powerful».

«Avant même d'avoir pris mes fonctions à Maurice, mon époux et moi faisions la une des journaux.» Dans une vidéo du Foreign and Commonwealth Office, partagée sur la page Facebook de UK Mauritius, l'ex-haut commissaire britannique à Maurice de 2013 à 2016, Jonathan Drew, revient sur la discrimination dont il a été victime, en tant que membre de la communauté LGBT.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.