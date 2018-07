Mali: Campagne électorale - Les Tee-shirts et autres gadgets interdits

Bamako, le 9 juillet 2018 – Le candidat à l’élection présidentielle et chef… Plus »

A travers cette loi, le législateur a voulu rompre avec le passé des campagnes électorales où se sont les gadgets qui parlent plus que les idées. Il s'agit d'instaurer une chance égale pour tous les partis et tous les candidats en limitant autant que faire se peut les inégalités liées au déséquilibre des moyens financiers entre concurrent.

La loi n° 2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale modifiée par la loi n°2018-014 du 23 avril 2018 en son alinéa 1er de l'article 72 de la loi stipule : « Les pratiques publicitaires à caractère politique et commercial (offre de tissu, de tee-shirts, d'ustensiles de cuisine, de stylos, de porte-clefs, de calendrier), ainsi que leur port et leur usage, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits dès la convocation du collège électoral ».

Pour la campagne présidentielle ouverte samedi, on verra tout sauf les : les t-shirts, les pagnes, casquettes et autres gadgets publicitaires des partis en compétition. C'est ce qu'à décidé la loi.

