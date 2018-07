Maroc: Mbark Boussoufa va poursuivre avec les Lions de l'Atlas

Au Maroc, à l'appel du comité de soutien des détenus et des partis de gauche, plusieurs milliers de… Plus »

Boussoufa a également précisé que le sélectionneur national Hervé Renard lui a demandé de rester afin continuer le projet entamé depuis son arrivée à la tête du staff. «Renard a fait un travail exceptionnel. C'est un entraîneur sans pareil qui a le don de motiver les joueurs et de bien choisir ses mots pour réussir sa mission. Son âme de guerrier lui permet d'atteindre ses objectifs et c'est le critère dont avait besoin la sélection depuis des années. Il faut qu'il reste avec nous afin de cueillir les fruits de son travail lors des prochaines échéances», a souligné le joueur.

«On a la chance d'avoir un groupe jeune, exceptionnel et passionné. C'est injuste de l'abandonner et de gâcher tout le travail qui a été fourni pour arriver à ce stade», a-t-il affirmé.

