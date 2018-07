Togo: Premier ministre de la transition - Nathaniel Olympio ne cracherait pas sur le poste

Et de poursuivre, « nous ne pouvons pas commencer à parler, je ne dis pas qu'on ne réfléchit pas, mais nous ne pouvons pas commencer à porter l'attention sur les questions de personne alors que les rôles que ces personnes sont amenées à jouer ne sont pas encore acquis. Il faut donc que nous ayons obtenu le principe de la transition, ensuite nous discuterons de cette question, parce que cette question concerne aussi nos adversaires politiques puisque la recherche de solutions doit se faire dans un cadre de discussions et il faut également que nos adversaires politiques se prononcent sur cette question ».

« Je pense que lorsqu'on pose toujours des questions en ces termes-là, c'est la meilleure manière de figer les choses dans l'évolution. Et au Togo, nous avons énormément de compétences capables d'assurer des fonctions de ce niveau. Que ce soit au sein de la Coalition, que ce soit au sein de la société civile, que ce soit au sein de la diaspora, les compétences n'en manque pas et Nathaniel Olympio en fait partie bien entendu », a déclaré M. Olympio.

La question, à lui posée ce lundi dans un entretien mis en ligne par nos confrères de Icilome, sur celui qui pourrait être le Premier ministre du Togo, en cas de transition, comme le souhaite l'opposition togolaise en discussion au dialogue intertogolais avec le gouvernement et le parti UNIR, le président du parti des Togolais, Nathaniel Olympio, a laissé entendre que cette fonction est bien dans ses cordes et qu'il a les compétences qu'il faut.

