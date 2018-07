Mali: Pharmacie Populaire du pays - Cap sur les entrepôts modernes financés à hauteur de 4 milliards FCFA

L'information a été donnée lors de la visite de chantier effectuée, la semaine dernière, par le président directeur général de la PPM, Dr Moussa Sanogo. En effet, l'état d'exécution des travaux dont la première pierre a été posée en août 2017, est estimé à 90%.

Il ressort de cette visite que les entrepôts modernes de la Pharmacie populaire du Mali (PPM) seront bientôt prêts. Le chantier connaît une évolution normale et le délai imparti sera respecté. Les entrepôts de Bamako sont donc attendus en août prochain et ceux des régions (Mopti, Kayes et Koulikoro) seront livrés au plus tard en décembre prochain. En effet, l'état d'exécution des travaux dont la première pierre a été posée en août 2017, est estimé à 90%.

Ces entrepôts financés à hauteur de 4 milliards de FCFA par les Pays-Bas, l'USAID et la PPM attestent d'une réelle volonté des premiers responsables de la PPM de s'inscrire dans la modernisation continue avec des valeurs intégrées : vision, planification et investissement. Ce qui permettra de répondre au défi de la concurrence impitoyable dans un contexte de globalisation.

Ce projet de construction d'entrepôts modernes à Bamako et dans les régions pour la PPM est novateur mais reste unique dans l'espace CEDEAO, selon les observateurs.

Il est donc clair que ces entrepôts modernes permettront à la plus grande centrale d'achat de médicament et pivot de la politique pharmaceutique de notre pays de disposer de plus d'espaces de stockage, notamment des espaces qui répondent aux normes de bonnes pratiques de conservation, de stockage des médicaments mais aussi de respect de la chaine de froid surtout pour des produits qui requièrent des températures spécifiques comme les vaccins et réactifs.

Autre avantage de ces entrepôts modernes, ils permettront aussi à la PPM d'avoir une plateforme informatique, autrement dit de disposer d'un système de gestion logistique qui fera la mise à jour continue de la situation, en termes de stocks sur l'ensemble du territoire, de rythme de consommation des produits et d'informations sur la disponibilité des médicaments pour la clientèle. En termes clairs, le projet réglera toutes les questions de volumétrie.