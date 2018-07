Seychelles: Une équipe père-fils récolte des algues au pays afin de produire de l'engrais

Une équipe père et fils - Bernard et Benjamin Port Louis - ont commencé à transformer les algues en engrais liquide.

Leur usine d'algues, Seaweed Seychelles, produit également des algues broyées cuites et séchées pour le conditionnement du sol.

"Nous avons commencé la production juste à temps alors que le pays entre dans la saison de la mousson du sud-est où la plus grande quantité d'algues se dépose sur nos plages", explique Bernard, le père.

Bernard a déclaré que les algues "sont récoltées à la main, lavées et séchées au soleil avant d'être cuites. L'engrais liquide est ensuite extrait de celui-ci. L'usine peut extraire jusqu'à 4000 litres d'engrais liquide par jour. "

Selon Bernard, l'engrais liquide est utilisé pour le feuillage. Rien n'est gaspillé dans le processus, comme l'explique Bernard: «Après l'extraction du liquide, les algues sont à nouveau séchées au soleil avant d'être pulvérisées et transformées en engrais pour le conditionnement du sol.

L'usine, qui est l'invention du fils, Benjamin, a été achevée l'année dernière. Benjamin Port Louis est récemment diplômé de l'Université James Cook à Townsville en Australie.

Pendant la mousson du sud-est de mai à octobre, on estime qu'environ 100 000 tonnes d'algues s'accumulent sur les plages de Praslin. Pendant de nombreuses années, l'accumulation d'algues, qui est malodorante et attire les mouches, a constitué une nuisance pour les gens, en particulier les visiteurs des plages. Le type le plus commun trouvé sur les plages des Seychelles est l'algue de mer "sargassum" ainsi que les herbiers marins.

Benjamin fait appel au gouvernement pour soutenir cette innovation car l'usine est la première de la nation insulaire. Seaweed Seychelles est situé sur l'île artificielle d'Eve, juste à côté de l'île de Praslin. «Bien que l'usine fonctionne bien, nous avons encore besoin de terrains supplémentaires pour sécher les tonnes d'algues récoltées», a déclaré Benjamin.

"Seaweed Seychelles fournit des engrais indispensables aux Seychelles, mais nous envisageons également des possibilités d'exportation", a déclaré Bernard, ajoutant que La Réunion, un département français dans l'océan Indien, pourrait être une option.

Localement, les produits finaux sont distribués aux agriculteurs de Praslin, la deuxième île la plus peuplée des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Brian Taylor, de Wise Oceans, a déclaré mardi à la SNA que cette initiative était bonne et pourrait être une excellente opportunité pour les îles, mais seulement si elle est faite de manière durable.

"Ce genre d'opportunités est exactement ce à quoi les Seychelles devraient s'intéresser. Cela cadre bien avec le concept de l'économie bleue, que les Seychelles poussent, et il cède la place aux nouvelles technologies », a déclaré M. Taylor, responsable de l'éducation et de la sensibilisation pour WiseOceans, une société de conservation et d'éducation marine qui œuvre un avenir avec des océans plus sains.

Le ministère de l'environnement, de l'énergie et du changement climatique a déclaré à la SNA que des directives strictes ont été données à l'usine en ce qui concerne la récolte des algues

"Une chose sur laquelle nous avons insisté, est que la collecte des algues se fait manuellement. Ceci parce que les algues, une fois déposées sur la plage, accumulent du sable. Nous voulions éviter l'utilisation de machines dans le processus de collecte des algues car cela permettrait également de recueillir du sable. Une fois faite à la main, l'algue peut être secouée ce qui permettra au sable de retomber sur la plage », explique Annie Simeon, coordinatrice côtière du ministère.

Mme Simeon a déclaré que c'est "crucial car les algues jouent un rôle clé dans la prévention de l'érosion des plages".

L'usine utilise l'énergie verte pour toutes ses opérations. Avec l'installation d'un système d'eau chaude solaire pour la cuisson des algues, l'usine peut produire 4 000 litres d'eau chaude par jour. En plus de cela, il y a un système solaire photovoltaïque de 12 kilowatts produisant de l'électricité pour l'exploitation quotidienne.