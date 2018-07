Mali: Le gros pétard mouillé sur Mohamed Kagnassi qui n'est pas Sidi Mohamed Kagnassy

Quelle mouche a donc pu piquer notre confrère l'Agence française de presse (AFP) à travers une dépêche-relatant une enquête du parquet financier français -visant un entrepreneur et homme d'affaires malien du nom de Sidi Mohamed Kagnassy ?

Notre confrère s'est perdu dans un mélange de contenu, d'image et d'identité. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, ce lundi après midi, la photo utilisée en guise d'illustration de l'article de nos confrères de l'AFP, n'est pas conforme à la réelle identité de Sidy Mohamed Kagnassy. Cette photo est bien celle du jeune entrepreneur Mohamed Kagnassy. Ce dernier n'est pas Sidi Mohamed Kagnassy, tel que l'a présenté l'article de l'Agence France Presse.

Plusieurs cercles industriels et palais africains ont disjoncté en lisant cette dépêche ce jour de nos confrères français. L'image d'illustration que nous a servie l'AFP, n'a aucune concordance et aucun rapport avec l'identité de Sidi Mohamed Kagnassy, qui fait l'objet de l'article en question. L'image utilisée est celle de Mohamed Kagnassy. Un mépris. Qui dit mieux ? Un gros pétard mouillé à haute voltige. Très vite, beaucoup de nos interlocuteurs, ont estimé que l'image et le contenu de l'article n'ayant aucun rapport sont à la limite révulsants et affligeants. De source autorisée, Mohamed Kagnassy, malien, lequel n'a rien à voir avec Sidi Mohamed Kagnassy, est conseiller en développement rural dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Ses sociétés interviennent dans le secteur agricole (Élevage. Industrie et logistique). La modernisation du secteur agricole est son combat pour une croissance inclusive et palpable pour le monde rural qui représente entre 60 et 70 % des populations africaines.

Mohamed Kagnassy, bien introduit dans plusieurs palais africains, s'active aussi dans les nouvelles technologies qu'il met à contribution dans l'optimisation des politiques agricoles africaines.